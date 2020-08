Sanità e salute, Croce Rossa: i nuovi ambulatori al via

CASALMAGGIORE (21 agosto 2020) - Da lunedì 14 settembre i poliambulatori del Centro Medico Umanità della Croce Rossa Italiana entreranno ufficialmente in funzione. «Possiamo per ora contare su oltre 25 importanti specialisti del territorio, ma anche provenienti da Cremona, dagli Spedali Civili di Brescia e altre realtà, affiancati da infermiere volontarie», spiega il presidente del Comitato locale di Casalmaggiore della Cri, Rino Berardi. Le specialità al momento a disposizione sono urologia, pediatria, cardiochirurgia, cardiologia, neurologia, psicoterapia, ortopedia, ginecologia, medicina estetica, radiologia, terapia del dolore, dermatologia, oculistica, nutrizionismo e dietologia. «Non deve stupire nessuno che la Croce Rossa apra degli ambulatori, perché li ha sempre avuti, in tempo di pace e di guerra», osserva Berardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO