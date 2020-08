Il progetto: giardini pubblici, nuovo spazio per i bambini

SAN GIOVANNI IN CROCE (21 agosto 2020) - Il sindaco Pierguido Asinari ha presentato un nuovo progetto per San Giovanni in Croce: si tratta di una riqualificazione completa, ambientale e funzionale per i giardini pubblici adiacenti a Piazza Dante Alighieri, nel cuore del paese.

«Era un desiderio che avevamo ormai da diversi anni poter avere nel centro del paese uno spazio verde accogliente, attrezzato e inclusivo per i nostri bambini – afferma il primo cittadino —. Attualmente è il parco giochi favorito da chi ha bambini della fascia d’età che va da zero a 6 anni ma risulta ormai obsoleto, con strutture datate non più rispondenti agli odierni criteri di sicurezza. Siamo partiti con uno studio di analisi di stabilità degli alberi affidato a un agronomo, che ha analizzato nel dettaglio l’alberatura presente e i problemi ad essa connessi. Purtroppo lo studio ha rivelato ciò che presagivamo: lo stato di salute di molti alberi è compromesso e solo pochi hanno mostrato vitalità e reattività».

Dopo lo studio sullo stato attuale dell’area, completo di rilievi planoaltimetrici e di approfondimenti geologici, si è giunti al lavoro di progettazione vera e propria: «Abbiamo pensato di rimodellare gli attuali giardini pubblici pensando sia a una rivalorizzazione del verde sia a una modernizzazione dell’arredo urbano, tenendo conto dei fruitori, che coprono diverse fasce d’età», riferisce Asinari.

