Lega, Matteo Salvini farà tappa a Viadana il 2 settembre

VIADANA (28 agosto 2020) - La segreteria provinciale Lega Salvini Premier comunica che il 2 settembre la provincia di Mantova sarà tappa elettorale di Matteo Salvini, impegnato nelle piazze di tutta Italia per la prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Si fermerà per un incontro con la cittadinanza alle ore 19 in piazza Manzoni a sostegno del candidato sindaco Nicola Cavatorta e della lista Lega Salvini Premier, per poi trasferirsi a Mantova alle 21 in piazza Virgiliana, dove lo attenderanno il candidato sindaco Stefano Rossi e i candidati della lista Lega Salvini Premier al consiglio.

