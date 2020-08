Chiuso dopo 7 settimane, successo per il Centro estivo

GUSSOLA (20 agosto 2020) - Dopo 7 settimane si è concluso il centro estivo che ha coinvolto una media di 30 bambini residenti nel territorio dell'Unione tra Gussola e Torricella del Pizzo oltre ad accogliere anche altri residenti nei comuni limitrofi. "Come Amministrazione - osserva il sindaco Stefano Belli Franzini - abbiamo investito molto in questa proposta ed in questo servizio abbattendo le rette di partecipazione settimanale ben del 70%, questo per dare un supporto concreto alle famiglie e soprattutto per dare un sentore di ritorno alla normalità ai bambini, che hanno avuto l'occasione di tornare a socializzare e divertirsi". Il programma ha avuto come sede principale i locali della scuola materna statale ma ha spaziato anche all'oratorio ed anche per alcuni giorni in zona Valloni al Centro Natura Amica.

"Colgo quindi l’occasione per ringraziare, la dirigente scolastica dott.sa Premi per la concessione degli spazi della Materna, don Roberto Rota e l’Ass.ne Centro Natura Amica Onlus per la preziosa e splendida collaborazione data. Ed anche alle famiglie che hanno apprezzato la proposta. Abbiamo ancora una volta dimostrato che l’unione di intenti in una piccola comunità fa la forza. Un sentito ringraziamento per la professionalità e la splendida gestione del servizio alla Cooperativa Il Cerchio ed a tutti i suoi educatori e collaboratori".

