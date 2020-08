Vandali, sfregio al passato

PIADENA DRIZZONA (19 agosto 2020) - «Uno schifo totale». Il sindaco di Piadena Drizzona Matteo Priori non usa mezzi termini per definire lo «spettacolo», per così dire, che si è presentato ai suoi occhi ieri ai giardini pubblici: «Cartacce e lattine sparse per terra e Monumento ai caduti imbrattato da scritte. Ma come si fa?»

Il sindaco non riesce a trovare alcuna giustificazione per l’accaduto, anche perché è davvero impossibile scovarla: «Non so se pensare a un fatto di ignoranza o di imbecillità – osserva il primo cittadino —. Abbiamo appena finito di sistemare quel che c’era al Centro civico, da alcuni giorni finalmente pulito dopo serate all’insegna dello spargimento di immondizia, e adesso ecco la novità al monumento».

