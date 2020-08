Ruba portafogli al cimitero: ragazza scoperta e denunciata

VIADANA (18 agosto 2020) - E' stata scoperta e denunciata dai carabinieri una ragazza per il furto di due portafogli avvenuto presso il cimitero di Buzzoletto ai danni di una viadanese, classe 1962, soltanto pochi giorni fa. La vittima, presentatosi il giorno stesso presso la caserma di Viadana per sporgere formale querela, ha raccontato ai militari che mentre stava facendo visita ai suoi cari al cimitero, notava una ragazza che alle spalle le sottraeva velocemente due portafogli dalla borsa, per poi dileguarsi velocemente. La donna spiegava anche che aveva tentato di inseguire la ladra, ma questa era salita rapidamente a bordo di un’autovettura, una Volkswagen Golf, ripartendo poi a folle velocità. Nella concitazione del momento nessuno era riuscito a prendere il numero di targa dell’autovettura. All’interno del portafoglio diversi contanti, oltre che i soliti documenti e le carte di credito; oltre al danno patrimoniale anche la seccatura di dover chieder il duplicato dei vari documenti e procedere al blocco delle carte di credito.

Appena ricevuta la denuncia i carabinieri della Stazione di Viadana, coordinati dal maresciallo maggiore Massimiliano Burroni, hanno dato via all’attività investigativa; molto pochi erano gli elementi disponibili, in quanto nessun testimone era riuscito a dare qualche informazione utile, ad esempio riguardo la targa dell’auto o il modello. Nemmeno le telecamere di sicurezza del comune hanno potuto aiutare, in quanto quella zona, come forse sapeva bene la ladra, non era coperta dalle immagini.

La svolta nelle indagine è però arrivata quando i militari hanno presentato alla vittima un fascicolo fotografico, contenente diverse persone ben conosciute alle forze dell’ordine, e dedite a questo genere di reati; la vittima riconosceva immediatamente la ladra, una ragazza classe 2001 nata a Guastalla e residente a Poviglio. La giovane veniva quindi deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto con destrezza.

