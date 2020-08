Tamponamento sulla Sabbionetana, bilancio di 3 feriti

CASALMAGGIORE (18 agosto 2020) - E' di tre feriti il bilancio del tamponamento avvenuto lungo la provinciale 420 Sabbionetana poco dopo le 10 di oggi. Una Renault Clio, con a bordo marito e moglie marocchini, 35 anni lui, 22 lei, incinta, è stata tamponata da una Fiat Punto condotta da un 91enne di Rivarolo del Re. La Clio, dopo l'urto, ha invaso la corsia opposta ed è finita in un campo, la Punto è volata nel fosso adiacente alla sua corsia di marcia. I due mezzi procedevano in direzione di Casalmaggiore. Marito e moglie sono stati portati all'ospedale di Mantova, il rivarolese all'Oglio Po. Per tutti i codici sono gialli. Sul posto sono giunte le autoambulanze della Padana Soccorso e della Croce Verde e l'auto medica dell'Oglio Po. I rilievi sono a cura dei carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO