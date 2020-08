Cade dalle scale del bar, 58enne gravemente ferito

GUSSOLA (17 agosto 2020) - Cade dagli scalini del bar e viene soccorso con l'elicottero. L'episodio è avvenuto alle 18 al bar Radar di Gussola dove un 58enne è rovinosamente caduto a terra, dopo essere ruzzolato lungo la scalinata che porta al bar. Sul posto per i soccorsi la Croce Verde di Bozzolo e elisoccorso di Verona. Grande apprensione per le condizioni di salute del 58enne che è stato intubato in ambulanza e poi caricato sull'elicottero.