Interventi urgenti: la piscina chiude un mese

VIADANA (18 agosto 2020) - Finirà in anticipo l’estate per coloro che frequentano la piscina comunale di Viadana. A partire da lunedì 24 agosto, e per circa un mese, gli impianti – sia all’aperto sia al chiuso – chiuderanno al pubblico per importanti lavori di ristrutturazione.

Per gli appassionati di nuoto di Viadana e dintorni, quindi, dopo lo stop a causa del Coronavirus, un’interruzione forzata ma per fortuna di altra natura. Sono tanti, anche da Casalmaggiore e dal casalasco, gli appassionati di nuoto che scelgono l’impianto comunale viadanese per le loro attività natatorie.

Un intervento importante, non più rimandabile (come ha spigato Cristian Avanzi della società Gis che gestisce l'impianto), dal costo di circa 130 mila euro. L’ultima volta che vi fu un intervento altrettanto corposo fu il 2003.

