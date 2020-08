Tari e Tia ok, sull’Imu consiglio spaccato

PIADENA DRIZZONA (18 agosto 2020) - Consiglio comunale diviso sull’Imu e unanime su Tari e Tia. Per quanto riguarda l’Imu per il 2020, l’oggetto del contendere è stata la decisione di incrementarle lievemente, contrastata dai consiglieri di minoranza Ivana Cavazzini, Nicola Ricci, Andrea Volpi e Andrea Cantoni, che hanno votato contro. L’aumento, dall’8,6 al 9,6 per mille, riguarda in particolare i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.

