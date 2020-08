Frontale sulla rampa della tangenziale: ricoverati due bambini

PIADENA DRIZZONA (17 agosto 2020) - Sono stati ricoverati in condizioni non gravi, agli Spedali Civili di Brescia, i bambini di 1 anno e di 8 anni, rimasti feriti nell’incidente stradale avvenuto sabato sera a Piadena Drizzona. In totale sono state sette le persone coinvolte nel sinistro stradale, ma per le altre cinque persone non è stato necessario il ricovero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 sulla rampa di accesso della tangenziale nord di Piadena (quella più vicina a Canneto). Una Bmw 320 con a bordo cinque persone – due genitori e tre figli – componenti di una famiglia residente a Parma, stava tornando da una gita sul lago di Garda, il conducente ha imboccato la rampa per prendere lo svincolo per raggiungere la città emiliana. Dalla parte opposta viaggiava una Fiat Panda con a bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi 24enni, residenti a Brescia, che stavano tornando a casa dopo una festa in paese. Nell’affrontare la curva in discesa, la Panda ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Bmw.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO