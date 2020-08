Beve troppo, apprensione per un 14enne

SAN GIOVANNI IN CROCE (16 agosto 2020) - Intervento di ambulanza e automedica sabato sera intorno alle 23 a San Giovanni in Croce in via Fazzi. I mezzi di soccorso sono giunti in codice rosso per soccorrere un 14enne del paese che aveva bevuto troppo. Dopo la preoccupazione iniziale le condizioni sono migliorare e il minorenne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Casalmaggiore per le cure del caso.

