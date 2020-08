A scuola bambini più sicuri

SAN GIOVANNI IN CROCE (15 agosto 2020) - Lavori in corso nei plessi scolastici di San Giovanni in Croce. Dopo gli interventi effettuati nel corso del 2019 che hanno consentito la messa in sicurezza di tutti i solai per prevenire la possibilità di «sfondellamenti» e l’installazione di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche, il Comune di San Giovanni in Croce sta operando in questi giorni sull’edificio scolastico che comprende scuola primaria e secondaria per adempiere alle normative sulla sicurezza dal punto di vista della prevenzione incendi. Come lo scorso anno, il progetto e la direzione lavori sono stati affidati a Studio Rinnova di San Giovanni in Croce. Il sindaco: «In questo settore abbiamo sempre investito».

