Si va alla scoperta delle piante

SAN GIOVANNI IN CROCE (15 agosto 2020) - Agosto propone altri tre appuntamenti a Villa Medici del Vascello, la dimora eretta nel 1407 come rocca difensiva, diventata poi residenza nobiliare di campagna e dimora di Cecilia Gallerani, la celebre Dama con l’ermellino ritratta da Leonardo Da Vinci nel 1489. Il parco è un vero gioiello per gli appassionati di botanica e non solo. E proprio «Alberi nel parco. Storie, miti e leggende» è l’appuntamento fissato per domani: visite naturalistiche e aneddoti tratti dal libro «Alberi nel parco di Villa Medici del Vascello» di Riccardo Groppali. Gli appuntamenti saranno anticipati da una breve visita alla villa, con partenza alle 10.30 e alle 17. Biglietto di ingresso con la visita 7 euro. Per ulteriori informazioni 370-3379804.

Nei giorni scorsi intanto ha avuto un buon successo «Meditazione sotto le stelle» (nella foto), iniziativa notturna con meditazione, yoga, osservazione del cielo, letture astrologiche a cura delle associazioni Il Velo di Maya di Cremona e il Gruppo Astrofili sempre di Cremona. Alla serata hanno collaborato Maddalena Zurlini per l'organizzazione e lo Yoga Ratna, Gabriele Ferrari per l’Ashtanga Yoga, Stefano Zurpa per il Tai Chi, Angela Ruggeri per la meditazione, Francesco Chiappa per il tema natale, Francesca Frosi per le costellazioni quantiche, Andrea Kappo Capelli per l’accompagnamento musicale con handpan e il maestro Giuseppe Rozzi con il violino.

