Attacco di cuore fatale mentre è in bici, muore 70enne

BOZZOLO (14 agosto 2020) - Attacco di cuore fatale mentre è in bici: ha perso la vita ieri sera un uomo di Bozzolo di 70 anni. E' accaduto in via Anghinoni 55 poco prima delle 23. Sul posto per i soccorsi, purtroppo vani, un'ambulanza della Croce Verde di Bozzolo e l'automedica dell'ospedale di Mantova. La vittima è Enzo Scaiola.

