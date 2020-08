Dipinto salvo, restauro a tempo di record

CASALMAGGIORE (14 agosto 2020) - È stato salvato con un intervento tempestivo da danni più gravi uno dei grandi disegni di Luigi Quarenghi di metà '800 «La Prudenza», posto nella sala del Consiglio di Casalmaggiore. L'opera, di notevoli dimensioni (150 x 200 centimetri), si trova sul lato del palazzo municipale che guarda piazza Garibaldi. Quarenghi è il principale allievo casalasco di Giuseppe Diotti, ed è autore del celebre ritratto di quest’ultimo. Il primo restauro per la messa in sicurezza dell’opera è stato eseguito nei giorni scorsi da Lucia Tarantola di Verona, restauratrice specializzata nel trattamento di opere d’arte su carta, per una spesa di 300 euro. «Il danneggiamento – spiega la responsabile del settore Cultura e scolastico del Comune Roberta Ronda – è sicuramente da ascrivere ad alcune infiltrazioni d'acqua. Con il gran caldo delle scorse settimane ci siamo accorti che sono emerse delle muffe piuttosto estese nella parte superiore destra dell'opera, che sono arrivate fin quasi a metà del disegno. Siamo intervenuti subito per limitare i danni e circoscrivere il restauro successivo».

