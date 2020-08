I soldi per l’emergenza dividono Torre e Pessina

TORRE DE' PICENARDI (14 agosto 2020) - «Noi di Torre siamo forse brutti e cattivi?». A chiederselo, in un misto di sconcerto e stupore, è il sindaco Mario Bazzani, che ancora una volta evidenzia aspetti almeno in apparenza incomprensibili nell’erogazione dei contributi ai Comuni. «Questa volta — spiega il primo cittadino — la materia riguarda le erogazioni previste sulla base del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, le Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ebbene, se prendiamo i tre Comuni che compongono l’Unione Terre di Pievi e Castelli - cioè Torre, Isola Dovarese e Pessina Cremonese - possiamo notare come a Torre, che ha 2.034 abitanti, siano stati concessi 62.815 euro, a Isola, che ha 1.140 residenti, 43.599, e a Pessina, che ha 604 abitanti, 62.894 euro, più che a Torre. Ecco, vorrei capire qual è il criterio che orienta queste scelte, tanto che sono tentato di scrivere alla Commissione Bilancio del Senato e della Camera per farmi spiegare le motivazioni di queste erogazioni. Dov’è la logica? Noi di Torre siamo brutti e cattivi?». In pratica a ogni abitanti di Torre sono corrisposti 30,88 euro, mentre per ogni residente a Pessina la cifra sale di oltre tre volte, arrivando a 104,12 euro. «Concordo con il collega Bazzani — dice il primo cittadino di Pessina Ester Stanga —. Trovo che i criteri siano assolutamente misteriosi. Inoltre i piccoli comuni non vengono coinvolti in questo e quindi non possiamo dare il nostro apporto a livello almeno consultivo oppure di semplici e quotidiane esigenze che apprendiamo dallo stretto contatto che manteniamo con i cittadini».



