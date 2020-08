La Martelli, la nuova maglia sarà disegnata dai bambini

PIADENA DRIZZONA (14 agosto 2020) - Una nuova divisa per la prima squadra, ideata dai piccoli tesserati, per celebrare i 70 anni del Gruppo sportivo Danilo Martelli, fondato nel 1950. Questa l’iniziativa lanciata dal sodalizio sportivo per festeggiare l’importante ricorrenza in un modo particolarmente creativo. «Amici sportivi — dicono i dirigenti della società, guidata da Attilio Morelli —, è inutile dirvi quanto manchi a tutti noi l'attività sportiva, vivere il campo, gli allenamenti, le partite e soprattutto lo stare insieme tra compagni di squadra e allenatori. Purtroppo l'attività si è bruscamente interrotta mettendoci davanti a difficoltà mai affrontate fino ad ora, nuovi problemi, nuove necessità e priorità ma piano piano, insieme, ne usciremo e torneremo a calcare il nostro campo e stare insieme divertendoci giocando al pallone».

Nel frattempo però non è da dimenticare che la società piadenese quest’anno ha raggiunto i sette decenni di attività. Chi deciderà come sarà questa maglia? «I nostri piccoli grandi campioni. Abbiamo deciso di dare spazio alla fantasia e alla passione dei nostri piccoli tesserati chiedendogli di disegnare la maglia celebrativa della Martelli come meglio credono. Unico vincolo che abbiamo dato è l'utilizzo dei colori granata, giallo e rosso ovvero i colori che hanno attraversato la storia delle maglie della Martelli dal 1950 ad oggi».

