Riaperti i giardini pubblici: 'Ma solo con il bel tempo'

PIADENA DRIZZONA (13 agosto 2020) - Giardini riaperti, ma solo con il bel tempo. È entrata in vigore lunedì, rimpiazzando quella precedente, la nuova ordinanza del sindaco di Piadena Drizzona, Matteo Priori, relativa ai giardini pubblici di via Cavallotti che li riapre al pubblico.

Nel documento pubblicato all’albo pretorio viene ricordato come «i giardini comunali siti tra via Cavallotti e via Mazzini sono piantumati con alberi di alto fusto che in caso di maltempo potrebbero essere fonte di potenziale pericolo per i frequentatori».

Il primo cittadino ha ritenuto «di dover prendere gli opportuni provvedimenti per ridurre al minimo i pericoli per la cittadinanza per la caduta di alberi e rami che potrebbero verificarsi, garantire la salute pubblica, ma allo stesso tempo adottare misure volte a garantire la fruizione dei parchi e giardini in condizioni di sicurezza».

Per questo l’ordinanza vieta l’accesso e la permanenza nei giardini solo in caso di maltempo e con vento, pioggia, neve e altre condizioni atmosferiche che potrebbero danneggiare le piante e i rami presenti, che a loro volta potrebbero cadere su ignari passanti o persone che stazionano sulle panchine.

