Il murale che colora il Covid

VIADANA (12 agosto 2020) - Quest’anno nel mare di Gabicce (Pesaro Urbino) i bagnanti indossano la mascherina: così, almeno, nell’immaginazione dell’artista Franco Mora che come ogni anno è stato ospite della rinomata località adriatica per dipingere murales negli alberghi, nei negozi e nelle abitazioni di vari operatori turistici ed economici. «Murale terminato alĺ'hotel Bellavista di Gabicce mare, un grazie alla famiglia Lorenzi per la gentile ed amichevole ospitalità. Anche il murale in sicurezza Covid-19», scrive Mora sulla sua pagina Facebook a conclusione della sua ultima realizzazione. Una tappa del suo usuale tour su e giù per lo Stivale dove sono parecchi i suoi estimatori e coloro che lo vogliono per abbellire le loro abitazioni o le loro attività commerciali. La mascherina, ha detto Mora è «un elemento entrato nel quotidiano e ho immaginato che si indossasse pure in acqua».

