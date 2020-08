Foto strappata: 'Gesto razzista'

TORRE DE' PICENARDI (12 agosto 2020) - Sfregio all’iniziativa culturale organizzata dalla Soms (Società Operaia di Mutuo Soccorso) che in questi giorni sta allestendo una suggestiva mostra «diffusa» delle fotografie di Giuseppe Morandi. Lunedì alle 17.30 Giacomo Volpi e Nicola Ruffini hanno iniziato ad allestire l’esposizione in vista dell’inaugurazione di sabato e una delle prime foto appese è stata quella alla parete esterna del Bar Sport di via Garibaldi. Una iniziativa che, evidentemente, ha dato fastidio a qualcuno: una mano al momento ignota, infatti, ha strappato la foto dalla parete fra le 20 e le 21. «Abbiamo testimoni - spiega il tesoriere della Soms Marcello Volpi - che sono entrati al bar prima delle 20 e ne sono usciti appena dopo le 21. La foto che avevano visto prima non c’era già più. È stato in quel lasso di tempo che qualche malintenzionato è entrato in azione».

Gli organizzatori ieri hanno presentato denuncia per atto vandalico puntando, però, sul movente razziale del gesto. «Siamo convinti di ciò — continua Volpi —. Purtroppo lo ipotizziamo perché i soggetti ritratti sono per lo più persone straniere e immigrate, foto di 20 anni scattate a Piadena e dintorni. Oggi il tema dell’immigrazione crea ancora tanta tensione e ad alcuni ha dato fastidio. Già nei giorni scorsi alla notizia della mostra c’erano state reazioni negative da parte di alcune persone. Ci dispiace. Chi può essere responsabile? Qualche idea ce l’ho su chi è stato. In questo momento, però, vorrei esprimere il mio dispiacere perché sono stati coinvolti i titolari del bar, persone squisite che non c’entrano niente».

