Il vicario mette in fuga i ladri

SAN GIOVANNI IN CROCE (12 agosto 2020) - Apre la porta del bagno e si trova davanti due ladri che poi scappano. Sfortunato protagonista è stato don Gian Paolo Mauri, collaboratore parrocchiale dell’Unità pastorale Monsignor Antonio Barosi, che raccoglie le parrocchie di Casteldidone, San Giovanni in Croce, San Lorenzo Aroldo, Solarolo Rainerio e Voltido, e cappellano della Fondazione Giuseppe Aragona di San Giovanni. L’intrusione è avvenuta nei giorni scorsi, mentre il parroco e moderatore dell’Unità, don Diego Pallavicini, stava celebrano messa. Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente i ladri se ne sono andati a mani vuote. La casa parrocchiale si trova in via Marconi a San Giovanni, nei pressi della stazione ferroviaria, è composta da due appartamenti: al piano terra vive don Mauri e al primo piano don Pallavicini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO