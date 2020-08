'Non toglieteci don Marco', l'appello al vescovo firmato da 750 fedeli

SCANDOLARA RAVARA (11 agosto 2020) - «Non capiamo perché questo accanimento verso le nostre parrocchie, a ottobre è stato trasferito in Brasile don Davide Ferretti e adesso il vescovo ci priva di don Marco Genzini. Abbiamo raccolto 750 firme in tre giorni e siamo pronti a far sentire il nostro malcontento anche in una manifestazione pubblica». È l’appello corale dei rappresentanti dell’Unità pastorale che raccoglie le parrocchie di Scandolara Ravara, Castelponzone, Motta Baluffi, San Martino del Lago, Solarolo Monasterolo, Ca de’ Soresini, Cingia de’ Botti e Vidiceto, alla notizia – ufficializzata dalla diocesi di Cremona lo scorso 26 luglio – del trasferimento di don Genzini a cappellano dell’ospedale Maggiore di Cremona e amministratore parrocchiale di Santa Maria della Pietà, la parrocchia cittadina che coincide con l’ospedale, su decisione del vescovo Antonio Napolioni.

