Asilo nido alle Farmacie, 'gestione da rivedere'

CASALMAGGIORE (12 agosto 2020) - Gli occhi dell’Anac sull’affidamento del servizio di micronido comunale di Quattrocase in ‘house providing’ all’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore, di cui il Comune è socio unico al 100%.

Si dovrà affidare ad uno studio legale – in questo caso lo studio legale Bettini Formigaro Pericu con sede a Cremona - il Comune di Casalmaggiore per spiegare all’Autorità Nazionale Anticorruzione - presieduta da Francesco Merloni - la vicenda del nido di Quattrocase, gestito in ‘house providing’, letteralmente gestione in proprio, tramite la farmacia comunale.

«Si tratta di problemi formali più che sostanziali» spiega il sindaco Filippo Bongiovanni. «Anac rileva che nello statuto della farmacia municipale andrebbero aggiunte alcune diciture per poter esercitare il controllo analogo e altre caratteristiche che hanno le società in house providing. Abbiamo scelto di affidarci all'avvocato Ivo Formigaro con studio a Genova, Milano e Cremona, esperto del settore (a cui si sono affidati recentemente anche i Comuni di San Giovanni in Croce e Rivarolo Mantovano, nda), per redigere le controdeduzioni e predisporre le proposte di modifica allo statuto necessarie per svolgere anche questa attività, da sottoporre all’assemblea dell’Afm e al consiglio comunale. Sono tre le eccezioni sollevate da Anac, ma tutte formali e facilmente risolvibili, anche perché sono cose che di fatto il Comune e l’Afm già attuano, serve solo specificarlo nello statuto. Nulla di preoccupante, nè di impeditivo o significativo per il servizio che si sta svolgendo al nido di Quattrocase».

