«Sportello Inps chiuso da 5 mesi e telefoni muti»

CASALMAGGIORE (11 agosto 2020) - «È impossibile mettersi in contatto con l’Inps, ho provato in tutti i modi ma da quando è chiusa la sede di Casalmaggiore non sono riuscito a risolvere una questione di famiglia». È arrabbiato e anche sconsolato un residente in città la cui suocera è ospite di una casa di riposo nel Mantovano e di cui lui si occupa nel disbrigo delle pratiche. «Ha 95 anni e non può certamente arrangiarsi — spiega il genero — per cui mi sono sempre impegnato io in ogni pratica. Questa volta, però, non so come andare avanti». La situazione è quella già rappresentata da altri utenti in varie zone della provincia di Cremona. La sede dell’Inps di Casalmaggiore di via Cairoli 12 è chiusa da cinque mesi a causa della pandemia da Coronavirus.

La sede dell’Inps di Casalmaggiore di via Cairoli 12 è chiusa da cinque mesi a causa della pandemia da Coronavirus. «A partire da oggi 9 marzo e fino a nuove disposizioni il servizio di sportello resta chiuso»: così recita un cartello affisso alla porta vetro dell’ingresso. Sull’insegna all’esterno del palazzo è indicato un numero telefonico di Cremona da chiamare per interloquire con i funzionari dell’Inps e cercare di sbrigare le questioni. «Continuo a telefonare da giorni — spiega il cittadino che si è rivolto al giornale La Provincia — ma risponde sempre una voce che invita a selezionare vari tasti e poi a restare in attesa, fino a quando la linea cade. Mi sono armato di pazienza ma alla fine ho dovuto cedere e rendere pubblico il mio disagio. Sicuramente tante altre persone saranno nelle mie condizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO