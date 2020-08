«Lavori sulla ferrovia, rumori oltre i limiti»

PIADENA DRIZZONA (10 agosto 2020) - Si preannunciano giorni complicati per i residenti di Borgo Fornace e in generale per quanti abitano lungo la linea ferroviaria Piadena-Mantova. Ne dà notizia il sindaco Matteo Priori, dopo una interlocuzione con le Ferrovie dello Stato. «A causa dei prossimi lavori per il raddoppio della linea, le Ferrovie non garantiscono il rispetto dei limiti di legge in relazione ai rumori. Ho avuto una serie di scambi di e-mail in cui ho evidenziato la necessità di contenere i rumori ma più di tanto non posso fare, perché si tratta di lavori di pubblica utilità».

Sono opere già decise e che andranno necessariamente effettuate, purtroppo con conseguenze fastidiose. «Quello che ho chiesto - aggiunge il sindaco - è di farmi conoscere le date di inizio e fine dei lavori. Le Ferrovie mi hanno detto che i lavori potrebbero iniziare a fine agosto e protrarsi fino alla fine di ottobre. Per cui desidero informare sin da ora i cittadini di quello a cui andremo incontro. Ci saranno dei fastidi, soprattutto nelle ore serali e notturne, perché la circolazione durante il giorno dovrà necessariamente proseguire».

