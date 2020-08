Bisturi casalasco per Alex Zanardi

SCANDOLARA RAVARA (8 agosto 2020) - La professionalità e le conoscenze di un luminare casalasco nel delicato intervento alla testa di Alex Zanardi. Il professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia al San Raffaele di Milano e originario di Scandolara Ravara, ha eseguito l’operazione alla quale si è sottoposto, lo scorso 25 luglio, l’ex automoblista, campione di handbike e icona dello sport italiano. Dopo i primi tre interventi chirurgici effettuati all’ospedale di Siena, Zanardi era stato trasferito nella clinica lecchese Villa Beretta. E da lì, in condizioni gravissime, al nosocomio milanese. Dove è stato affidato alle cure di Mortini: autentica eccellenza del territorio casalasco, anche se ormai da anni il neurochirurgo 59enne è trapiantato a Milano, dove si è affermato tra i punti di riferimento assoluti nell’ambito della neurochirurgia nazionale e internazionale.

L’intervento, finalizzato al «trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo», dopo i devastanti danni causati dall’incidente di Pienza del 19 giugno, ha stabilizzato le condizioni di Zanardi. Anche se il quadro clinico resta critico, tutt’ora il campione paralimpico è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Per il professor Mortini, un grande onere ma anche un immenso riconoscimento in termini professionali.

