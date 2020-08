Sportivi a scuola d’ambiente

CASALMAGGIORE (9 agosto 2020) - Un bel pomeriggio alla scoperta del nostro territorio per 34 atleti dell’Interflumina E’più Pomì. I giovanissimi sportivi mercoledì si sono incamminati dalla Cascina Sereni in Santa Maria dell’Argine prima attraverso l’argine maestro e successivamente si sono immessi in golena per giungere allo spiaggione di Fossacaprara. Ad attenderli c’era Graziano Lanzetti della Polisportiva Amici del Po che a bordo dell’imbarcazione «Anguilla del Po» li ha traghettati fino alla sponda parmense del fiume.

I giovani atleti si sono incontrati proprio qualche giorno prima della partenza per Piateda (Sondrio), dove stanno trascorrendo da venerdì una settimana tra bellissime escursioni ed allenamenti presso la pista di atletica di Chiuro.

Il numeroso gruppo è stato guidato dal presidente dell’Interflumina è Più Pomi’ Carlo Stassano, da Marco Falchetti e da Eleonora Trinchera che accompagnano i ragazzi durante la loro permanenza.





