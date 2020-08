Shopping sotto le stelle 2.0, buona anche la seconda

CASALMAGGIORE (7 agosto 2020) - Shopping sotto le stelle 2.0, #ricominciamo, buona anche la seconda. C’è stato un buon afflusso di gente anche ieri sera in centro a Casalmaggiore, grazie a CZ.T, il gruppo organizzatore formato da Carlos Silva, Emanuele Piseri e Giorgio Pognani che ha allestito un programma di animazione con il fondamentale contributo dei commercianti di Casalmaggiore, grazie al coordinamento della Pro loco e al patrocinio del Comune. Negozi aperti, stand di piccoli artigiani, un Dj set, musica dal vivo, attività di ristorazione nelle regolari sedi con plateatico all’aperto, uno stand gastronomico a cura di Beerbante e Piaceri del Palato in via Porzio con accanto gonfiabili per bambini. La pecora nera, uno stand Street Food già presente la settimana scorsa, ha proposto in piazza Turati arrosticini e porchetta.

Sempre in piazza vecchia musica live con Orquesta Don Ruiz/Dj set con Dj Beso. In piazza Garibaldi, Homies, rock cover band, tra blues e oltre. In via Favagrossa Alessia Galeotti e Daniele Morelli, duo acustico. In via Cavour tre spettacoli, dalle ore 21 in poi. Il coccodrillo rosa con Prendi una mosca, laboratorio musicale a cura del maestro Diego Tininini; una presentazione/spettacolo di body percussion per bambini di ogni eta: impariamo ad ascoltare il silenzio attraverso il riconoscimento di un battito.

[GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO