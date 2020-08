CASALMAGGIORE (7 agosto 2020) - La comunità di Vicomoscano questa mattina ha dato l’ultimo saluto a Eugenia Baroni, vedova Andreani, la 82enne ospite della Fondazione Conte Carlo Busi scomparsa tragicamente lunedì scorso in seguito alla caduta lungo una scala di emergenza della casa di riposo. Una vicenda su cui la Procura della Repubblica di Cremona ha aperto un fascicolo contro ignoti per verificare, una volta accertata l’esatta dinamica dei fatti, se vi possano essere eventuali profili di responsabilità e si possano formulare delle accuse oppure no. Don Alfredo, nell’omelia, ha detto che «quando ci succede qualcosa, sembra che Dio ci castighi, ma non è così. Eugenia, pur non essendo più qui fisicamente, è viva nella casa di Dio, nella gloria del Padre».

