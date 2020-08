L'ultimo saluto a Eugenia, indagine in Procura

VICOMOSCANO/CASALMAGGIORE (7 agosto 2020) - La Procura della Repubblica di Cremona ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, in relazione alla morte di Eugenia Baroni, vedova Andreani, la signora di 82 anni, ospite della Fondazione Conte Carlo Busi, scomparsa improvvisamente domenica scorsa in seguito alla sua caduta da una scala di emergenza della casa di riposo di Casalmaggiore. Il sostituto procuratore Milda Milli, intanto, ha rilasciato subito il nullaosta alla sepoltura senza richiedere l’effettuazione dell’autopsia, che non è stata sollecitata neppure dai famigliari. Ai fini delle indagini, evidentemente, il pubblico ministero ha ritenuto non ci fosse la necessità dell’esame essendo chiara la motivazione che ha purtroppo provocato la scomparsa della signora, le cui esequie si terranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di Vicomoscano, centro di cui la donna era originaria.

La disgrazia è avvenuta domenica mattina, in circostanze che dovranno essere accertate dalle indagini in corso. Di certo si sa che l’anziana ospite, su una carrozzina, è uscita verso l’esterno della struttura passando da una porta antincendio, che si trova nei pressi della stanza in cui si trovava, in fondo a un corridoio. Appena al di là della porta, la 82enne è finita sulla scala e da lì è rovinata a terra dopo aver percorso una rampa e perdendo la vita sul colpo per l’impatto. I soccorsi sono stati vani.

Vasto il cordoglio a Vicomoscano per la scomparsa della signora Eugenia.

