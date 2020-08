Oltrefossa, sagra confermata

FOSSACAPRARA/CASALMAGGIORE (7 agosto 2020) - Sarà in una forma un po’ ridotta ma ci sarà, all’insegna della cultura, della cucina, della voglia di stare insieme. La sagra di Fossa è confermata anche per quest’anno, come spiega Roberto Sarzi Braga, il presidente di Oltrefossa, l’associazione che organizza la manifestazione: «Abbiamo deciso solo qualche giorno fa in via definitiva. Nel ventennale dalla fondazione della festa, che cade proprio quest’anno, non potevamo restare fermi. Certo dovremo adeguarci alle prescrizioni legate all’emergenza sanitaria per il Covid, a partire dal distanziamento tra le persone, e la programmazione sarà ridimensionata rispetto al solito». La parte del leone verrà svolta dagli aspetti gastronomici.

