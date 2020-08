Ritorna in tv il celebre spot del «grande pennello» in bici

VIADANA (5 agosto 2020) - A più di quarant’anni dalla prima messa in onda, è tornato in TV lo storico spot pubblicitario della Pennelli Cinghiale, essa stessa storica azienda di Cicognara fondata nel 1945 da Alfredo Boldrini e da sempre gestita dalla famiglia, arrivata ora alla terza generazione. Il filmato promozionale viene infatti trasmesso da questa settimana su tutte le reti Mediaset, non solo Canale 5, Rete 4 e Italia 1, ma anche i canali digitali che fanno capo all’impero televisivo, da Iris a Tgcom24, con diversi passaggi al giorno. Così anche i più giovani, che non erano davanti al piccolo schermo negli anni Settanta e Ottanta, potranno vedere quello spot del 'grande pennello' che è rimasto nelle mente e nel cuore degli italiani, peraltro in una nuova edizione digitale restaurata e rimasterizzata per migliorarne la visione pur lasciando intatta la trama e, soprattutto, le battute dei due protagonisti: un improbabile imbianchino interpretato da Enzo De Toma, celebre caratterista cinematografico, e da un vigile che ha il volto di una comparsa dell’epoca, doppiato però da Carlo Bonomi, voce di tanti celebri personaggi dei caroselli.

