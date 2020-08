Kirsty Akosa morta a 4 anni, comunità ghanese in lutto

VIADANA (4 agosto 2020) - Si è spenta al San Raffaele di Milano la piccola Kirsty Akosa, quattro anni, al termine di una grave malattia. Un lutto tremendo per la famiglia e la folta comunità ghanese cui appartiene. Inizialmente era stata ricoverata all'ospedale Oglio Po di Vicomoscano ma la gravità delle sue condizioni avevano consigliato il trasferimento al nosocomio meneghino dove purtroppo non hanno potuto scongiurare la tragedia. Kirsty era conosciuta in città in quanto frequentava la scuola materna Carrobbio dove maestre e alunni sono rimasti sgomenti. Il padre Martin è dipendente da tempo del salumificio Gardani. Un dolore immenso anche per la mamma Ellen e i fratelli Ernest, Emmanuel, Henry, Mary e Alice. Il funerale è in programma sabato alle 10.30 al cimitero di Viadana.