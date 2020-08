Tragedia alla casa di riposo, cade dalla scala d’emergenza: muore 82enne in carrozzina

CASALMAGGIORE (4 agosto 2020) - Carabinieri e Procura della Repubblica di Cremona stanno indagando sulla morte di una ospite della Fondazione Conte Carlo Busi di Casalmaggiore, Eugenia Baroni di Vicomoscano, 82 anni, caduta domenica mattina lungo una scala di emergenza mentre si trovava sulla sua carrozzina. La donna sarebbe rimasta esanime sul colpo, tanto che i soccorsi si sono rivelati vani.

I contorni esatti della vicenda non si conoscono ancora. Ieri era atteso in struttura un magistrato per effettuare un sopralluogo, dopo la segnalazione effettuata dalla stessa fondazione. Accertamenti dovuti dopo casi di questo tipo, per valutare se possano esservi responsabilità di terzi oppure no.

Il fatto sarebbe avvenuto dopo la colazione. Non si sa come, ma l’anziana è uscita passando dalla porta antincendio, che si trova nei pressi della sua stanza, in fondo a un corridoio, finendo sulla scala esterna e poi con la carrozzina è caduta. Al momento non si riesce a capire come sia avvenuta la vicenda, perché quelle porte dovrebbero essere piuttosto dure da aprire, pesanti, per una donna di una certa età e in difficoltà fisiche e poi dovrebbe suonare l’allarme appena vengono aperte. Le indagini devono accertare se la porta fosse chiusa regolarmente, se fosse socchiusa o aperta, oppure malfunzionante. Un altro aspetto da approfondire è se l’allarme sia entrato in funzione oppure no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO