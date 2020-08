Addio a Gabriele Vecchini, storico tifoso della Cremonese

CASALMAGGIORE (3 agosto 2020) - Un nuovo lutto ha colpito il mondo dello sport e della Cremonese. Si è spento ieri dopo una breve ma inesorabile malattia Gabriele Vecchini, 51 anni, operaio all'Arix di Viadana, storico tifoso grigiorosso. Da appassionato dei colori grigiorossi, aveva seguito la squadra con il gruppo Baraonda di Casalmaggiore e, come ci ha detto la sorella Stefania, "organizzava sempre le feste di fine campionato" a Cremona. "Ha sempre giocato con la maglia della squadra del "Real Bureg" di San Leonardo". Oltre alla sorella Stefania, Lele, come veniva chiamato confidenzialmente, lascia mamma Ida e papà Gianfranco. I funerali si terranno domani alle 16 partendo dall'ospedale Oglio Po per il Duomo di Santo Stefano.