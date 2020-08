Recuperata l'auto inabissata nel Po, all'interno non c'è nessuno

VIADANA (3 agosto 2020) - Recuperata la vettura inabissata nel Po. E’ una Alfa 147, all’interno non sembra esserci nessuno. I vetri sono però in frantumi e non è quindi da escludere l'eventualità che se vi fosse stato qualcuno a bordo possa essere scivolato fuori dall'abitacolo. Sarà un aspetto da chiarire da parte degli inquirenti che stanno già eseguendo le prime verifiche cercando, tramite la targa dell'Alfa, di risalire al proprietario.