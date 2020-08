Individuata l'auto finita nel Po

VIADANA (2 agosto 2020) - E’ stata individuata la posizione in cui si trova l’automobile uscita di strada e finita nel fiume Po intorno alle 23 di venerdì. L’individuazione è stata effettuata grazie ad un ecoscandaglio professionale utilizzato questa mattina da Giuliano Landini, comandante della Motonave Stradivari, attraccata a Viadana. Insieme ad un amico, su un gommone, ha effettuato una perlustrazione sul fiume utilizzando il dispositivo e ha individuato la vettura, che si trova circa 80 metri a valle del punto in cui è uscita di strada, a circa 20-25 metri dalla riva e ad una profondità di 5 metri e 80 centimetri. La vettura appare appoggiata su un fianco, secondo l'immagine restituita dal dispositivo. Landini ha fornito le indicazioni ai vigili del fuoco per consentire il recupero dell'automobile.