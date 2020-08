Croce Rossa, boom di iscritti

CASALMAGGIORE (2 agosto 2020) - Boom di iscrizioni al nuovo corso di accesso alla Croce Rossa Italiana di Casalmaggiore che, proprio in tempo di Covid-19, è riuscita anche a sviluppare una formazione specifica online. Sono infatti 219 gli aspiranti volontari CRI che, registrandosi sulla piattaforma www.gaia.cri.it, hanno manifestato il proprio interesse per partecipare al corso di accesso alla più grande realtà di volontariato del mondo che, solo in Italia conta oltre 165 mila volontari. Parlando proprio della realtà di Casalmaggiore, non è mai accaduto che un numero così elevato di persone, racchiuse in un raggio di 23 chilometri da Casalmaggiore, chiedesse di partecipare ad un corso di accesso. «Di certo, questi numeri sono il frutto della straordinaria visibilità che la Cri di Casalmaggiore ha acquisito con la realizzazione della nuovissima struttura in fregio alla statale Asolana», osserva il presidente del Comitato di Casalmaggiore della CRI Rino Berardi. Da un lato quindi, la visibilità e dall’altra, la volontà di essere al centro del territorio con una serie di servizi di eccellenza, compresa la prossima apertura dei Poliambulatori di Medicina specialistica del «Centro Medico Umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO