Covid, il punto del sindaco Filippo Bongiovanni

CASALMAGGIORE (1 agosto 2020) -Come di consueto, a inizio mese il sindaco Filippo Bongiovanni fornisce il punto della situazione rispetto all’emergenza sanitaria.

“Il mese di luglio - spiega il primo cittadino - si è caratterizzato, per Casalmaggiore, per una ripresa dei casi di contagio. Come annunciato a fine giugno la presenza di 4 focolai nei macelli viadanesi e di 1 focolaio in un'azienda colornese, ha inciso anche su residenti di Casalmaggiore, che vi lavorano. Si tratta per lo più di dipendenti di cooperative e di qualche loro familiare che si sono contagiati, per la quasi totalità sono cittadini di origine indiana e ghanese, che hanno alzato il numero dei positivi di 50 unità. Tali focolai hanno condotto ad una indagine a tappeto condotta da ATS sui residenti di alcune vie del centro per capire se fossimo in presenza di un cluster diffuso. Dopo oltre 400 tamponi eseguiti, i positivi sono risultati solo 3, totalmente asintomatici, peraltro oggi già guariti”.

La situazione attuale vede a Casalmaggiore “la presenza di 34 positivi, di cui 33 a domicilio, di fatto asintomatici o paucisintomaci, e solo uno in ospedale. Di questi 28 sono di Casalmaggiore Centro, 5 di Roncadello, 1 di Vicomoscano. I guariti sono 229, per un totale di 293 positivi, 4 in meno rispetto ai dati ATS/Prefettura perché questi comprendono 4 casi di non residenti.

Il numero dei decessi covid è fermo a 30.

Tuttavia questo mese il numero dei morti, anche se non di Covid, è stato notevole. Ben 15, lo scorso anno 8, anche se va detto che nel 2018 furono 17”.

NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37

MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12

GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10

LUG 2018: 17 LUG 2019: 8 LUG 2020: 1

