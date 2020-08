Vettura nel Po, in arrivo sommozzatori ed elicottero

VIADANA (1 agosto 2020) - Sono attesi ancora i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano ed un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna stamattina a Viadana per le ricerche della vettura finita in Po. Intanto si sono appresi nuovi particolari. A lanciare l’allarme è stata una coppia che si trovava lungo la sponda Reggiana e che, intorno alle 23 di ieri, ha notato i fari rossi di una vettura che si avvicinava pericolosamente al fiume, segno che l’auto era in retromarcia. La macchina, prima di finire in acqua, si è ribaltata. La coppia si è subito recata in caserma a Viadana a lanciare l’allarme. Le ricerche si sono interrotte alle 4,20. Il punto in cui la vettura è caduta in acqua è stato invididuato. Sul posto sono rimasti dei pezzi di carrozzeria, che farebbero pensare ad una Peugeot, ma non è certo. Non sembra trattarsi di un suv. Non ci sono segni di frenata. Le ricerche dovrebbero ripartire intorno alle 10. Sul posto ci sono già i vigili del fuoco di Viadana. Da un primo esame della mascherina persa dalla vettura finita in Po, potrebbe trattarsi di una Alfa Romeo 147.

