Decolla Shopping sotto le stelle

CASALMAGGIORE (31 luglio 2020) - Dopo la falsa partenza delle primi giovedì d’estate, il rilancio del centro di Casalmaggiore ha funzionato. «Shopping sotto le stelle 2.0» ieri sera si è arricchito di spettacoli musicali e di intrattenimento che hanno fatto riempire il Listone e le vie limitrofe al centro. «Una boccata d’ossigeno — dice la presidente della Pro loco Liliana Cavalli — con commercianti e ristoratori soddisfatti dell’affluenza. Il centro città era pieno, il caldo soffocante ha penalizzato un po’ l’inizio della serata, ma poi la gente si è riversata in piazza per vedere gli spettacoli e per fare acquisti nei negozi». Tutto questo grazie all’iniziativa di Emanuele Piseri, Carlos Silva e Giorgio ‘Tato’ Pognani, in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune.

