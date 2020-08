Se ne è andata a 92 anni suor Carla, colonna della Casa Giardino

CASALMAGGIORE (1 agosto 2020) - All’età di 92 anni, giovedì si è spenta suor Carla Olga Monza, una delle colonne della Casa Giardino dell’associazione Figli di Gesù sofferente, la comunità socio-sanitaria, guidata da suor Maria Buongiorno, che ospita ragazzi disabili. I funerali della religiosa saranno celebrati questa mattina con inizio alle 10.30, nella chiesa di San Leonardo a Casalmaggiore, per proseguire al termine della cerimonia funebre per il cimitero di Lomazzo, in provincia di Como, centro di cui suor Carla era originaria. «Era con noi dal 2009 — ricorda suor Maria —. Il nostro carisma è essere mamme e lei ha circondato di affetto per tutto questo tempo i nostri 10 figlioli della Casa Giardino. Era una donna molto colta, e per questo si è dedicata con cura al programma educativo».

