Rubata oltre un anno fa, ritrovata la bici spider a pedalata assistita di Finardi

CASALMAGGIORE(31 luglio 2020) - “Hanno ritrovato la mia bici rubata nella zona del porto”. E’ stato Roberto Finardi, titolare dell’omonima officina di Agoiolo, ad annunciare il ritrovamento del suo particolare ecoveicolo, sottratto lo scorso anno, nei pressi del campo nomadi. “Purtroppo solo la carrozzeria, ma per me è importante, c'era tanto lavoro dietro, chiunque avesse visto qualcosa o qualcuno che lo scaricava, una targa, un tipo di auto, me lo faccia sapere privatamente, certo prima era rossa più colorata, adesso me l'hanno ridotta così, ma almeno è tornata a casa, in parte, però è tornata”.

Finardi lo scorso anno sarebbe dovuto andare a Monza ad una rassegna di ecoveicoli, ma fu costretto a rinunciare perché gli avevano rubato la bici spider, un esemplare, del tutto privo di valore in quanto realizzato con materiali di recupero, di una bicicletta a pedalata assistita con ruote basculanti, con tanto di tettuccio, frutto di un progetto nato diversi anni fa, ormai in stadio avanzato”. Chi avesse informazioni può chiamare Finardi allo 0375 43092.

