Agevolazioni sulla Tari: stanziati 400 mila euro dal Comune

CASALMAGGIORE (31 luglio 2020) - Il Comune vara nuove agevolazioni sulla Tari in relazione all'emergenza Covid. "Dopo un primo pacchetto di misure pensato per agevolare famiglie e attività commerciali su IMU, Cosap e centri estivi, abbiamo pensato ad una misura molto tangibile e che non comporta alcuna burocrazia", dice il sindaco Filippo Bongiovanni annunciando l'ultima decisione assunta dall'amministrazione comunale. "Ci rivolgiamo a tutti gli imprenditori e i commercianti, che in questi mesi hanno chiuso, sofferto, sperato, sono ripartiti con grande fatica, ma che non hanno mollato e ogni giorno alzano la saracinesca o aprono i cancelli della loro azienda, con fiducia, proponendo beni e servizi fondamentali per tutti i nostri cittadini e le loro famiglie e dando lavoro a buona parte di essi. A loro va il grazie da parte di tutta l'amministrazione, per la tenacia, la resilienza e l'abnegazione. Con questo spirito abbiamo stanziato 400 mila euro, per un aiuto concreto volto ad abbassare la tariffa rifiuti del 2020".

Continua il sindaco: "Essa sarà in tre rate, due di acconto da pagare entro il 31 agosto e il 30 settembre, l'ultima di saldo nel febbraio 2021. La prima decisione è che sono confermate le tariffe 2019. Identiche. E' una possibilità che il DL 18/2020 concede ai Comuni, che hanno visto rivoluzionato, a fine 2019, il sistema di calcolo tariffario, da parte di ARERA, l'Authority che regola energia elettrica, gas, sistema idrico e rifiuti, che peraltro è uscita con gli ultimi dettagli a giugno 2020, rendendo di fatto impossibile rispettare il tempo per la nuova applicazione.

Sulle tariffe verrà applicato uno sconto del 75% sulla parte variabile a tutte le utenze non domestiche, pari a un gettito di 250.000 euro IVA Inclusa. Ricordo che ARERA, per venire incontro alla chiusura delle aziende ha proposto/imposto uno sconto del 25% della parte variabile della tariffa, ma solo per chi avesse dovuto tener chiuso per il "lockdown", cifra assai poco significativa e che premiava solo un 50% di utenze di imprese. Come Comune abbiamo voluto alzare al 75% e favorire il 100% delle imprese, che anche se aperte per decreto, spesso non avevano gli stessi introiti di prima. Ma c'è di più - continua il sindaco -. Per alcune categorie di imprese, le più danneggiate, ad esempio ristoranti, bar o similari, negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, parrucchieri, estetiste, alberghi, teatri, impianti sportivi, autosaloni, scuole, musei, luoghi di culto, associazioni, banchi del mercato non alimentare, e altre, vi è un ulteriore sconto, che cuba 150.000 euro IVA inclusa, sulla parte fissa della tariffa, pari a circa il 33% di essa. Questo genera dunque uno sconto complessivo sulla tariffa globale delle utenze non domestiche del 20% circa, per tutti. E del 40% complessivo per le attività più colpite dal "lockdown". Il 70% di questo sconto sarà spalmato sugli acconti, il 30% sul saldo di febbraio 2021. Non c'è bisogno di chiedere, compilare o inoltrare nulla, lo sconto sarà già in bolletta, evidenziato. Una misura vera e concreta per le nostre micro, piccole e medie imprese, che rappresentano la forza del tessuto economico di Casalmaggiore e dell'Italia intera", conclude Bongiovanni.

