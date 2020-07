Lettera e file anonimi. I candidati contro il «corvo»

VIADANA (31 luglio 2020) - Chi è l’anonimo che ha inviato la busta ai candidati sindaco con una lettera e una registrazione audio risalente al 2014? Per quale ragione lo ha fatto? E cosa riserverà ancora nell’immediato futuro visto che nella missiva si annunciano altri exploit? Da ieri mattina sono queste le domande sulle bocche dei viadanesi: se ne parla nei bar, negli uffici del Comune, tra i candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative, nei luoghi della politica e nelle case. Il quesito principale, naturalmente, riguarda l’identità di chi ha ordito il gesto, nascondendosi dietro la firma di un fantomatico «Gruppo Civico Viadana per gli onesti». Un anonimo, o più anonimi, che ha agito con le modalità tipiche del «corvo», muovendosi nell'ombra per danneggiare qualcuno senza però esporsi in prima persona. Nella busta consegnata ai candidati sindaco, per ora non ancora arrivata solo a Lorenzo Gardini dei 5 Stelle, c’era una missiva che invitava i destinatari a non fidarsi di certi personaggi e a fare pulizia, ma anche una chiavetta Usb su cui è incisa una registrazione del 2014 in cui un esponente politico e due imprenditori discutono di questioni relative al Pgt e alla mai realizzata lottizzazione San Pietro, un flop urbanistico che è costato caro a quelle imprese che avevano acquistato i terreni ma che poi non hanno mai costruito. Tra i viadanesi fioccano le ipotesi sull'identità del «corvo». Un ex politico in disarmo che vuole seminare zizzania? Uno di quegli imprenditori che ha perso soldi? Qualcuno che ha interessi diretti nella campagna elettorale? Un mistero di cui non è detto che arrivi la soluzione, nel frattempo i destinatari della busta anonima hanno tutti preso le distanze da questo tipo di comportamento.

