Vandali in azione in via Italia

CASALMAGGIORE (31 luglio 2020) - Ancora vandalismi al parchetto di via Italia, ma i danni sono stati riparati a tempo di record. «Nei giorni scorsi - racconta Giancarlo Simoni che con il Comitato Slowtown si è impegnato molto in passato per arredare e rivitalizzare l’area - qualcuno ha spaccato con un pugno un plexiglas della casetta principale di legno. Grazie all’ufficio tecnico del Comune, che mi ha contattato, quella rottura è stata sistemata». Ma i guai non sono finiti. «La notte scorsa — continua Simoni — qualcuno ha imbrattato per l’ennesima volta la cabina dell’Enel con una vernice azzurra, con cui è stata sporcata anche la casetta».

