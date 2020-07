Predoni del Po, colpo di notte. Rubata barca, via il motore

CASALMAGGIORE (31 luglio 2020) - Ancora un furto di una imbarcazione, e in particolare del suo motore, lungo il Po. Vittima, questa volta, Tiziano Coppi, che ieri mattina ha ricevuto l’amara notizia dalla Canottieri Eridanea. La barca - un motoscafo - è stata recuperata, malandata, a Viadana. Del motore, invece, nessuna traccia.

«È successo nella notte, non so a che ora — racconta Coppi —. Il motoscafo era ormeggiato presso il pontile dell’Eridanea». Ad accorgersi di quanto era avvenuto è stato ieri mattina il campione olimpico di canottaggio Gianluca Farina.

