Gardani, "un maestro dei nostri tempi"

CASALMAGGIORE (30 luglio 2020) - “Un maestro che ci ha indicato come stare in questo tempo”. Così il parroco don Claudio Rubagotti, questa mattina, ha definito Antonio Gardani, sindaco di Casalmaggiore dal 1980 al 1988, scomparso lunedì scorso a 79 anni. Lo ha fatto durante le esequie celebrate in un Duomo di Santo Stefano gremito, alla presenza, oltre che dei famigliari, a partire dal figlio Ludovico e dai fratelli Carolina e Carlo Sante con il figlio Giovanni, del sindaco Filippo Bongiovanni affiancato dalla vicecomandante della polizia locale Angela Acquaroni con il gonfalone del Comune, dell’ex sindaco Luciano Toscani, di consiglieri comunali ed esponenti del mondo politico attuale e di un tempo. Sul presbiterio, con don Claudio, hanno concelebrato la liturgia don Giuseppe Soldi, ex parroco di Santo Stefano, don Mario Martinengo, ex parroco di San Leonardo, don Antonio Pezzetti, parroco di Piadena, Vho e Drizzona ed ex direttore della Caritas diocesana, e don Arrigo Duranti, collaboratore parrocchiale.

