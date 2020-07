Quattro sere di eventi fra shopping e gastronomia

CASALMAGGIORE (30 luglio 2020) - Sono giorni ricchi di eventi a Casalmaggiore. Dopo la proiezione del film “Il ritratto negato”, martedì sera nel cortile di Santa Chiara, nell’ambito di “Una sera a Santa Chiara”, questa sera si svolgerà «Shopping sotto le stelle 2.0», grazie all’iniziativa di Emanuele Piseri, Carlos Silva e Giorgio ‘Tato’ Pognani, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune. All’insegna dello slogan #ricominciamo, si terranno vari eventi in contemporanea. La serata è ufficialmente organizzata da C.Z.T., sigla scelta da Piseri, Silva e Pognani, con il contributo dei commercianti e il coordinamento della Pro loco. L’ingresso a tutte le manifestazioni sarà gratuito. Gli organizzatori invitano tutti al rispetto delle distanze e delle norme anti Covid per il corretto svolgimento delle manifestazioni. Evitare gli assembramenti, insomma.

Domani, sabato e domenica Casalmaggiore ospiterà poi un’importante rassegna di Street Food, che avrà luogo nella location del Parco Lido Po. Organizzatore dell’evento è Dolomiti Eventi, che porterà a Casalmaggiore i migliori food truck italiani, nel rispetto delle norme anti-Covid. La manifestazione si terrà domani dalle 17 alle 24 e sabato e domenica dalle 11 alle 24.

